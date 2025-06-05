НКР: Ставки по вкладам могут опуститься ниже 18%

На 1 мая 2025 года россияне хранят на счетах около 59,4 трлн рублей. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на рейтинговое агентство НКР.

Сейчас средняя максимальная ставка в топ-10 банков на 4 июня варьируется от 18,81% до 19,4% в зависимости от срока вклада. При этом ряд крупных банков уже начал снижать ставки в преддверии заседания ЦБ 6 июня, где ожидается либо сохранение ключевой ставки на уровне 21%, либо ее снижение до 19-20,5%.

«Согласно базовому сценарию, мы ожидаем, что при отсутствии новых макрошоков ключевая ставка Банка России к концу году может составить 18-19%. Исходя из этого, максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18%», – полагают в НКР.

В первом квартале 2025 года рост вкладов населения резко замедлился до 0,6% против 5% годом ранее. На 1 мая объем средств на счетах составил 59,4 трлн рублей, при этом текущие рублевые счета показали более значительный прирост (+6,4%), чем срочные вклады (+1,6%).

Напомним, что крупнейшие банки России продолжают снижать проценты по вкладам в преддверии заседания Центрального, намеченного на 6 июня. За период с 26 мая по 2 июня четыре ведущих банка изменили условия по депозитам, в основном в сторону снижения.