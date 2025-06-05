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Путин обсудил атаку украинских дронов с Трампом и, возможно, папой римским

Москва расценивает диверсии как попытку сорвать мирные переговоры. Об этом пишет газета «Ведомости».

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и папой римским Львом XIV, в ходе которых обсуждались последние атаки Украины на российские аэродромы и теракты на железной дороге. Трамп отметил, что Путин «решительно заявил» о необходимости ответных мер, но подчеркнул, что Вашингтон не был заранее проинформирован о планах Киева.

Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры также обсудили переговоры в Стамбуле, иранскую ядерную программу и перспективы восстановления российско-американского экономического сотрудничества. Одновременно в беседе с понтификом Путин подтвердил готовность к мирному урегулированию, но указал на необходимость устранения первопричин конфликта.

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Накануне международных переговоров российский президент на совещании с правительством назвал взрывы на железных дорогах «спланированными терактами», направленными на срыв переговорного процесса. При этом, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова,

Москва не намерена отказываться от диалога, несмотря на провокации.

Эксперты расценивают эти контакты как попытку России заручиться международной поддержкой своей позиции, в то время как США демонстрируют двойственную политику – с одной стороны, Трамп призвал отложить новые антироссийские санкции, с другой – американское посольство в Киеве рекомендовало гражданам покинуть Украину в ожидании эскалации.

Ранее нападения дронов-диверсантов произошли в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Атаке подвергся и военный аэропорт в Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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