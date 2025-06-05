В России появится национальный мессенджер: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: зарубежные издания выразили уверенность во враждебном настрое Трампа к Зеленскому, Путин не желает встречаться с верхушкой Украины из-за «ставки на терроризм», в России готовят к выпуску национальный мессенджер, а в Иркутской области снова почувствовали землетрясение. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Враждебный настрой Зеленского

Президент США Дональд Трамп настроен враждебно по отношению к Владимиру Зеленскому и в разговорах с помощниками называет его «плохим парнем», пишет газета The New York Times. Также, по информации издания, американский лидер считает, что Зеленский «толкает мир на грань ядерной войны». Пока Трамп более дружелюбно настроен к Владимиру Путину.

Встреча президентов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не готов встретится с верхушкой Украины. По его словам, с Киевом не о чем разговаривать после серии взрывов в России. «О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм?» – заявил Путин и отметил, что пока не стоит делать перерыв в боевых действиях, поскольку соперники могут использовать это время для негативных действий.

Российский мессенджер

Минцифры работает над подготовкой сервисов для российского мессенджера, заявил глава министерства Максут Шадаев. «В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов, подготовлен законопроект, который позволит создать необходимую правовую базу для их поэтапного запуска. С этой точки зрения у нас готовность есть», – отметил он.

Землетрясение в Монголии

Накануне в Монголии случилось землетрясение, которое почувствовали жители трех российских регионов – Иркутской области, Республик Тыва и Бурятия. Наиболее сильно оно отразилось в Тыве: в селе Кунгуртуг зафиксированы толчки в 3-4 балла. В Приангарье толчки в 2-3 балла почувствовали в Байкальске, в 2 балла – в Иркутске. В Бурятии жители улуса Сорок, села Орлик и поселка Монды ощутили подземные удары в 2-3 балла. Еще на ряде территорий ощущались колебания в 2 балла.

Возвращение «Метеоров»

В Иркутской области возобновили работу «Метеоры» по водным маршрутам Иркутск – Братск –Иркутск и Балаганск – Братск – Балаганск. Первые рейсы ожидаются 6-7 июня. Ранее поездки были приостановлены из-за нехватки финансирования, на что жители жаловались губернатору. Людям стали приходить возвраты за заранее купленные билеты: это вызвало волну недовольства.