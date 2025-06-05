Только 8% ушедших в колледжи 11-классников не доучились в них

Чаще всего причиной отчисления становятся разочарование в профессии и низкая мотивация к обучению. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС.

8,4% выпускников 11-х классов, поступивших на бюджетные места в государственные колледжи, отчислились в 2024 году. Среди поступивших после 9-го класса этот показатель составил 6,9%. Большинство уходят по собственному желанию (57%), еще 23% отчисляют за неуспеваемость. В частных колледжах отсев значительно ниже – всего 1,2-1,7%.

Эксперты отмечают, что основной причиной ухода студентов становится разочарование в выбранной профессии и низкая мотивация к обучению. После отчисления многие сразу начинают работать курьерами, логистами или в других сферах услуг.

При этом в вузах показатели отчислений значительно выше – до 30% на первых курсах технических специальностей.

В текущем учебном году в российских колледжах обучается 3,8 млн студентов, из которых лишь 25% осваивают рабочие профессии. Большинство выбирают специальности в сфере услуг, что отражает общероссийский тренд на рост популярности сервисных направлений подготовки.