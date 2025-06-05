«Федеральная практика» Минпромторга РФ проходит в Иркутске: участвует 21 регион

В Иркутске проходит выездная стажировка Минпромторга России «Федеральная практика». Мероприятие поддержали более 400 человек из 21 региона России. Участниками являются представители органов исполнительной власти, институтов развития, промышленных предприятий Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, передает корреспондент SIA.RU.

Стажировка будет идти три дня. Накануне состоялся выезд на местные производства – Иркутский авиационный завод, ООО «Азия Мьюзик Компани», ООО «Байкалкварцсамоцветы», АО «Фармасинтез», а также несколько специальных сессий, посвященных практике работы региональных фондов развития промышленности, реализации проектов наставничества, кластерному подходу к «выращиванию» отечественных производителей.

Серия сессий состоится и сегодня. В их рамках поговорят о приоритетах развития промышленного производства регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов в рамках национальных проектов технологического лидерства, стандартизации, техническом регулировании, цифровой маркировке товаров, беспилотных авиационных системах, промышленном обеспечении транспортной мобильности и другом. Завершится день церемонией награждения победителей регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» 2025 года.

«В рамках исполнения поручений министра Антона Алиханова у нас очень плотно выстроены отношения с субъектами. Такие мероприятия, как «Федеральная практика», проводятся традиционно. <…> Сегодня событие поддержал 21 субъект ДФО и СФО, еще три – Республика Башкортостан, Краснодарский край и Москва – выступают наставниками для регионов в части развития промышленного производства. Такого рода мероприятия позволяют сегодня донести до региональных органов исполнительной власти, субъектов промышленности те инструменты господдержки, ту политику, которая сегодня реализуется федеральным центром», – пояснил SIA.RU заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов.

В заключительный день стажировки, 6 июня, вновь состоятся сессии, посвященные нацпроектам «Кадры» и «Международная кооперация и экспорт», а также промышленному туризму, развитию индустрии детских товаров, лесопромышленного комплекса и прочему. В конце регионы-участники представят доклады о ходе реализации планов мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала территорий СФО и ДФО на 2025-2027 годы.