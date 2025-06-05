Минпромторг заявил о дисбалансе в расположении промышленной инфраструктуры РФ

Пленарная сессия в рамках выездной стажировки Минпромторга РФ по программе «Федеральная практика» стартовало в Иркутске. В его рамках выступил заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов, заявив о дисбалансе в территориальном размещении промышленной инфраструктуры в стране.

По его словам, большинство объектов сегодня расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах. В то же время в Сибири всего 19 индустриальных и технопарков, из которых только шесть включено в федеральный реестр. Что касается Дальнего Востока, то там есть пять технопарков, из них включено в реестр лишь два.

«Это не позволяет регионам в полной мере привлекать федеральное финансирование для развития промышленный инфраструктуры», – пояснил спикер, призвав представителей региональной власти обратить внимание на этот момент.