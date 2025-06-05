Продажу алкоголя ограничат в Иркутске в День города

Ограничения будут действовать в 20 местах проведения мероприятий и в радиусе 100 метров от них. Об этом сообщили в мэрии.

Как сообщает Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, запрет не распространяется на заведения общественного питания, где алкоголь подается к столу. Меры приняты на основании постановления регионального правительства №313-пп.

Нарушителей ждут серьезные штрафы: от 20 до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тыс. рублей для организаций с возможной конфискацией продукции. Полный список мест, где будет действовать запрет, опубликован на официальном сайте ведомства.

Напомним, подобные ограничения традиционно вводятся во время массовых городских праздников для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.