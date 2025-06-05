Депутат тулунской Думы получил срок за хищение квартир стоимостью 6,5 млн рублей

В Тулуне вынесли приговор бывшему депутату местной Думы. Его признали виновным в мошенничестве с квартирами, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По данным СК, в 2020 году подсудимый вступил в преступный сговор с сотрудником мэрии, направленный на хищение двух квартир из государственного жилищного фонда Иркутской области стоимостью более 6,5 млн рублей. Фигурант, получив от госслужащего подложные документы, предоставил их в министерство строительства Иркутской области. В дальнейшем в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья бывший депутат был включен в очередь на получение двух квартир.

«Преступные действия не были доведены до конца в связи с выявлением и пресечением данного преступления правоохранительными органами», – пояснили в СК.

Во время следствия на имущество фигуранта наложили арест на сумму более 4,5 млн рублей. Экс-депутат признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учетом указанных фактов мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела в отношении сотрудника администрации города Тулуна продолжается.