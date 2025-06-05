Около 40 тысяч рабочих мест появится на новых производствах Иркутской области

В Иркутской области ведется строительство заводов сразу на нескольких территориях, что позволит в ближайшей перспективе создать тысячи новых рабочих мест. Об этом во время пленарной сессии в рамках выездной стажировки Минпромторга РФ по программе «Федеральная практика» в столице региона заявил глава Приангарья Игорь Кобзев, передает корреспондент SIA.RU.

«Сегодня в Иркутской области реализуется свыше 183 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 3 трлн рублей. Среди них – строительство газо-технического комплекса в Усть-Куте, анодного завода в Тайшетском районе, золоторудных горно-обогатительных комбинатов в Бодайбинском районе, фармацевтического комплекса по выпуску субстанций и готовых лекарственных средств в Иркутске, в Братске, в Усолье-Сибирском, производство среднемагистрального лайнера МС-21. В ближайшей перспективе будет создано более 40 тысяч новых рабочих мест», – отметил Кобзев.

Предполагается, что бюджеты всех уровней после запуска производств получат 2 трлн рублей налогов.