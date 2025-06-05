«Самолет Плюс»: Вторичный рынок недвижимости затоваривается

Число новых объявлений сократилась с 33% до 24,7%, а срок продажи объектов увеличился до 126 дней. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные компании «Самолет Плюс».

За 11 месяцев после отмены льготной ипотеки предложение на вторичном рынке жилья выросло на 24%, а средний срок продажи объектов увеличился с 90 до 126 дней. Доля новых объявлений сократилась с 33% до 24,7%, что свидетельствует о накоплении непроданного жилья.

«Это означает, что рынок потихонечку затоваривается: старые объекты стоят – не продаются или продаются не так быстро, как раньше. Все ждут изменения ставок по ипотеке, но пока этого не происходит», – сказал директор по развитию и управлению франчайзинговой сети «Самолет Плюс» Арсений Белоглазов.

Продавцы вынуждены идти на уступки – более половины из них снижали цены в среднем на 4-6%, а 9% сначала повышали стоимость, но в итоге также были вынуждены уменьшить запросы. Часть собственников переключилась на аренду своих объектов.