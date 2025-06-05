Эн+ и РУСАЛ дали старт пятому сезону стипендиальной программы на 2025–2026 учебный год

В ней участвует рекордное количество учебных заведений и городов.

В юбилейном году она будет рекордной по масштабу: подать заявку могут студенты 58 учебных заведений России по специальностям «энергетика», «металлургия», «горное дело», «медицина», «педагогика». В списке вузов и колледжей традиционно массово представлены учебные заведения Приангарья.

«Стипендиальная программа начинает свой пятый сезон, и каждый год число заявок растет. Молодые люди проявляют интерес к профессии, мы стараемся создавать для них возможности учиться и расти. Для нас важно вовлечь стипендиатов в жизнь компании, чтобы, придя на первую после вуза работу, они никогда не услышали «забудь все, чему тебя учили, я сейчас все расскажу». Поэтому мы поддерживаем ребят не только материально, но и уже во время учебы давая доступ к лучшим практикам и общению с уже состоявшимися профессионалами. Программа развивается, в этом году мы добавили новые учебные заведения и города», – рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛа Наталья Альбрехт.

Размер стипендии составляет до 15 тыс. рублей в месяц для студентов колледжей и техникумов и до 25 тыс. рублей для студентов вузов. Также программа включает и возможности для профессионального развития: стипендиаты могут участвовать в конференциях и мероприятиях компаний, проходить стажировки на предприятиях Эн+ и РУСАЛа, пользоваться подпиской на профильную электронную библиотеку.

«Нам всегда интересно участвовать во всех инициативах компаний Эн+ и РУСАЛ, поскольку коллеги следят за современными тенденциями в области науки, образования и новых технологий. Стипендиальная программа – это инициатива, которая действительно полезна и для компаний, и для вузов, и для студентов», – сказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

«Я окончила бакалавриат Братского государственного университета по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника», а сегодня, благодаря Стипендиальной программе, заканчиваю магистратуру ИРНИТУ и уже работаю в компании. Хочу пожелать ребятам и девчонкам не сдаваться. В обучении и в профессиональной деятельности проявлять упорство и идти к своей цели. Тогда точно все получится», – вдохновила свои примером ведущий инженер отдела по энергетическим режимам АО «Эн+ Генерация» Валерия Юровская, представительница династии энергетиков и четырехкратный стипендиат программы.

Прием заявок продлится до 16 июля 2025 года включительно на корпоративном портале Стипендиальной программы Эн+ и РУСАЛ, где также доступны подробная информация и условия участия. С 17 по 31 июля будет проведена экспертиза заявок, а с 4 по 23 августа конкурсные комиссии проведут собеседования с кандидатами. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 15 сентября 2025 года.