Назван портрет среднестатистического заемщика

Наибольшее падение кредитного рейтинга (-52 балла) зафиксировано у молодежи, тогда как женщины старше 65 лет сохранили лидерство с показателем 780 баллов. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

Кредитная активность

Мужчины 25-45 лет остаются самой активной категорией заемщиков, оформляя 30% всех кредитов. При этом женщины заключают больше кредитных договоров (52%), но мужчины берут крупные суммы — 67% общего объема кредитования.

POS-кредитование

Женщины лидируют по количеству товарных кредитов (66%), но мужчины берут более крупные POS-займы — в среднем 70 тыс. рублей против 59 тыс. у женщин.

Автокредиты

63% автокредитов оформляют мужчины. Средний чек составил 1,31 млн рублей при сроке 63 месяца. Молодые заемщики до 25 лет получают самые длинные автокредиты — до 70 месяцев.

Кредиты наличными

Женщины чаще обращаются за наличными (51% договоров), но мужчины получают на 46 тыс. рублей больше в среднем.

Кредитные карты

53% кредиток оформляют женщины, однако лимиты у мужчин выше на 20 тыс. рублей.

Ипотека

56% ипотечных договоров регистрируют женщины, но мужчины берут более крупные суммы — 4,65 млн против 4,16 млн рублей.