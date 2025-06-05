Спрос на травматологов в Иркутской области вырос на 38%

Средняя зарплата таких специалистов достигает 96,7 тыс. рублей. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

С января по май 2025 года в Иркутской области работодатели опубликовали на 38% больше вакансий для травматологов-ортопедов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общероссийский рост спроса на этих специалистов составил 22%, причем в Алтайском крае количество предложений увеличилось в 5,4 раза.

Средняя зарплата травматологов в стране достигает 96,7 тыс. рублей. Наиболее высокие оклады предлагают в Ямало-Ненецком АО и Курганской области (по 175 тыс. рублей), Москве (148,8 тыс. рублей) и Сахалинской области (139,3 тыс. рублей). В Иркутской области медианное предложение составляет 84,4 тыс. рублей, при этом максимальные зарплаты доходят до 115 тыс. рублей до вычета налогов.

Традиционно больше всего вакансий для травматологов открыто в Москве (16,3% от общероссийского числа) и Санкт-Петербурге (8,6%). В топ-5 регионов по количеству предложений также вошли Московская область (6,4%), Краснодарский край (4,5%) и Алтайский край (3,7%).