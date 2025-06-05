ИНК поддержит юных геологов Иркутской области на международной олимпиаде

Иркутская нефтяная компания (ИНК) выступила партнером I Российско-Монгольской олимпиады юных геологов, которая пройдет с 28 июня по 5 июля в Улан-Баторе.

В олимпиаде всего примут участие 150 школьников. Программа включает соревнования по геологическому маршруту, палеонтологии, минералогии, петрографии, шлиховому опробованию, гидрологии и геофизике. Команды также продемонстрируют навыки организации полевой стоянки, знания техники безопасности и презентуют свои проекты на выставке «Геология и мы».

Иркутскую область представит команда «Школы юных геологов» – образовательный проект геологического факультета ИГУ, который ИНК поддерживает уже более 15 лет. «Школа» знакомит участников с основами геологии, проводит практические занятия и полевые экскурсии, готовит к олимпиадам и организует встречи с учеными.

Также ИНК проводит для юных геологов экскурсии в корпоративный музей, специалисты компании выступают наставниками на различных конференциях и помогают в приобретении геологического оборудования, учебной литературы и инвентаря. Студенты геологического факультета ежегодно проходят практику на объектах предприятия.