Новости

Вышла в свет Газета Дело за июнь 2025 года

Главная тема номера – старт сразу нескольких новых проектов на рынке жилой и коммерческой недвижимости Иркутска. Девелоперы рассказывают о философии и особенностях концепций, уникальных деталях и технологиях будущих ЖК, загородных посёлков, отелей. Ещё одна актуальная тема – настоящее и будущее иркутского крупного и малого бизнеса, о чём шла речь на мероприятиях Недели предпринимательства, а также вопросы структурирования компаний в свете законодательных новелл-2025. Кроме этого в номере – большое интервью о перспективах угольной отрасли, а также новые тренды в ивент-индустрии и развитии городской среды.

Девелопмент, туризм и инвестиции. Денис Денисенко – об особенностях нового концепт-отеля «Эндемик» 

Возможность вложиться в перспективный гостиничный бизнес на доступных условиях появилась у иркутян и инвесторов из других городов. В самом центре Иркутска, в районе улиц Халтурина и Рабочей, компания «ВостСибСтрой» возводит четырехзвездочный концепт-отель с ярким названием «Эндемик». Какие перспективы девелопер видит в туристической отрасли? Что готов предложить инвесторам? Как стать совладельцем необычной гостиницы? И в чем заключается «эндемичность» нового проекта? Руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой» Денис Денисенко ответил на вопросы Газеты Дело.

«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе

«Строим дома не выше деревьев», «помогаем переехать за город» – так звучат ключевые принципы компании «ВСС Дом». В июне малоэтажный девелопер открывает продажи в пригородном районе «Ново-Ямской»: он разместится на участке Дом.РФ площадью более 80 гектаров в Пивоварихе. В чем суть концепции «Село 2.0»? Что обеспечит жителям городской комфорт и качество жизни? Какие социальные объекты появятся в Пивоварихе благодаря новому проекту компании? Руководитель «ВСС Дом», амбассадор загородной жизни Антон Кондратьев ответил на вопросы Газеты Дело. Мы записали ключевые тезисы девелопера.

Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»

Архитектурным проектированием «Ново-Ямского» занимается Алексей Кулинич. Мы попросили эксперта рассказать подробнее о том, как планируется территория нового района, какие «фишки» ждут его жителей.

Андрей Давыдов, ЭН+ УГОЛЬ: «Мы видим перспективу в новых рынках и новой генерации»

У угля есть будущее, так считает заместитель генерального директора Эн+ по угольному бизнесу Андрей Давыдов. О потенциале отрасли, новой стратегии развития угольного дивизиона Эн+, перспективных рынках и том, что такое угледобыча в XXI веке, он рассказал Газете Дело накануне 80-летия компании «Востсибуголь», наследником традиций которой сегодня является ЭН+ УГОЛЬ.

Кармический менеджмент: как решения лидера формируют судьбу компании

«Когда-то я работала в банке и руководила ИТ-проектами. Внедряла сложные системы, выстраивала процессы. Но в какой-то момент поняла: система – это не только технологии, это, в первую очередь, люди», – рассказала основатель Академии бизнеса и организатор форума «Ключевой элемент» Елена Борнер . По словам эксперта, если человек выгорел, утратил смысл, живёт не в ладу с собой – никакая автоматизация не спасёт бизнес. 

«Сильный бизнес – сильный регион». Принципы новой этики предпринимательства обсудили на форуме в Иркутске

Современный предприниматель – не просто владелец бизнеса, а создатель ценностей. Он объединяет прибыльность с ответственностью, инновации с традициями, личный успех – с развитием региона и общества. Организаторы форума «Ключевой элемент» Елена Борнер и Натали Строненко уверены: именно такой подход делает компанию устойчивой. Как выбрать идею для бизнеса? Как создать бренд с опорой на культурный код региона? И как построить дорогу, по которой ездят деньги? Ключевые цитаты спикеров – в нашем материале.

Будущее здесь. Более 800 посетителей приняли участие в Неделе предпринимательства в Приангарье

10 мероприятий посетили жители региона в рамках Недели предпринимательства в Иркутской области «Будущее здесь». Она проходила с 20 по 23 мая на площадке Центра «Мой Бизнес» при поддержке Правительства Приангарья в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области

«Малый бизнес сегодня дает 17% валового регионального продукта Иркутской области. А задача органов власти – создавать условия для его роста», – подчеркнул на встрече с предпринимателями губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Диалог состоялся в Центре «Мой бизнес» в рамках «Недели предпринимательства». Вопросов у малого и среднего бизнеса оказалось немало – как сугубо частных, так и общих, касающихся всего сегмента. Мы выбрали наиболее интересные.

Стратегия, синергия, система и страсть: Как креативным проектам находить поддержку бизнеса

Что объединяет нефтяную компанию, девелопера, книготорговца и организатора чемпионатов бариста? Ответ – город, который они хотят сделать лучше. И ещё – желание действовать, а не ждать, когда кто-то другой всё устроит. Именно об этом шёл разговор на одном из ключевых мероприятий Недели предпринимательства: о сотрудничестве креативных инициатив и крупного бизнеса. Сцена, на которой по инициативе команды праздника чтения «День Ч» встретились меценаты и мечтатели, стала пространством для разговора о том, как вписать Иркутск в историю делами не только купцов XIX века, но и людей XXI. 

Дробление бизнеса в вопросах и ответах. Как избежать претензий налоговой инспекции

Эксперты считают, что у 30% юрлиц на упрощённой системе налогообложения (УСН) есть риск попасть в поле зрения налоговых органов по причине дробления бизнеса. В случае, если главной целью этих действий ФНС признает уклонение от налогов, то предпринимателю может грозить не только их доначисление за три года и штрафы, но и уголовное дело. И оправдания «Все так делают» или «Если платить все налоги, то можно бизнес закрыть» не спасут от серьёзных последствий. Что такое дробление бизнеса, какие признаки могут вызывать вопросы у налоговиков и как правильно выстроить структуру юридических лиц предприятия? Разбираемся вместе с управляющим партнёром «ВС Консалт» Олегом Кривозубовым, который занимается этой темой уже более 10 лет.

Новый стандарт жизни. Роман Мацинский – об уникальности проекта «ВЕКТОР премиум-квартал»

«Мы нетипичные девелоперы. Нам неинтересно работать в тренде – мы хотим создать нечто уникальное по своему содержанию», – заявляет Роман Мацинский, руководитель проекта «ВЕКТОР премиум-квартал», который реализуется в Октябрьском районе Иркутска. О том, как фитнес-клуб стал отправной точкой для амбициозной идеи, что делает жилой комплекс по-настоящему премиальным и зачем инвесторам сохранять оперативное управление построенным объектом, он рассказал нашему изданию. 

Больше, чем ивент. Как «Аврора» объединяет людей, смыслы и бизнес

Организовать мероприятие сегодня можно разными способами – и на рынке немало достойных команд и специалистов. Но, когда задача выходит за рамки привычного и требует тонкой работы с идеей, смыслами, креативом, репутацией и вовлечением аудитории, особенно важен опыт и умение довести всё до безупречной реализации. Команде event-агентства «Аврора» удается успешно справляться с этой задачей уже более 20 лет. Как сделать из события не просто «праздничный день в календаре», а сильный и эффективный инструмент для решения задач бизнеса? Зачем вкладываться в PR-сопровождение ивента? Почему личный бренд организатора – это хорошо, но корпоративный – сильнее? И как масштабные события «Авроры» – например, гастрофестиваль «Сытый Бабр» – становятся брендом федерального масштаба? Об этом Газете Дело рассказали руководитель и собственник event-агентства «Аврора» Антон Кельберг и PR-директор Елена Кухта.

«Сытый Бабр» – бренд федерального масштаба

Как гастрофестиваль, созданный «Авророй», привлекает туристов в регион и развивает локальную гастрономию

Грани личности – грани образа. Лора Кузнецова о том, как проявить внутренний мир через цвета и фактуры в одежде

«Если у вас есть свой индивидуальный стиль, то абсолютно не важно, какими будут модные тренды, – убеждена имиджмейкер-психолог Лора Кузнецова. – Ваш образ будет интересен, аутентичен и актуален, ведь он отражает ваш внутренний мир». Сегодня в рубрике «ДНК стиля» эксперт на конкретных примерах рассказывает о том, как с помощью выбора одежды можно подчеркнуть разные грани своей личности.

Инвестиционный хит – авторский дом на Донской «Аквамарин»

Авторский дом «Аквамарин» на Донской перешагнул нулевую отметку строительства. Совсем скоро иркутяне смогут наблюдать, как быстро растут этажи. А тем, кто хочет стать резидентом этого жилого комплекса бизнес-класса, пора поторопиться с решением, полагает Евгений Савченко, генеральный директор АО СЗ «Донстрой».

«Кейтеринг создает атмосферу праздника». 3 вопроса о том, как сделать летний корпоратив на природе незабываемым

Лето на календаре, и многие иркутс¬кие компании традиционно проводят корпоративы на природе, будь то спортивные спартакиады, масштабные городские и межрегиональные соревнования или командные тимбилдинги. Какие нюансы следует учесть при организации мероприятий на свежем воздухе и в чем преимущества профессионального кейтеринга? Об этом рассказывает руководитель направления кейтеринга компании «Аврора кейтеринг» Наталья Борисенко.

Ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Конституционный суд поручил разработать режим использования сельхозземель в Прибайкальском нацпарке

Конституционный суд РФ (КС РФ) поручил Минприроды России разработать режим использования сельхозземель, 40 лет назад включенных в состав Прибайкальского национального парка без их изъятия из хозяйственной эксплуатации. Речь идет о 112 тысяч гектар. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на решение КС РФ. Решение затронет интересы местных жителей, предпринимателей и туристическую отрасль, уверены эксперты. Однако они обращают внимание, что, хотя ситуация сдвинулась с мертвой точки, многие вопросы остаются открытыми. Окончательные изменения зависят от действий Минприроды и дальнейшего законодательного регулирования.

«Мы где-то рядом, где-то Около…». История и современность в одном бистро

Красивый комплекс деревянных зданий на улице Горького притягивает взгляды и вызывает интерес и у туристов, и у иркутян. Уникальный памятник иркутского зодчества Харлампиевский двор уже несколько лет на свои средства реставрирует частный инвестор, который стремится изменить облик города и вернуть ему историческое наследие. Архитектурный ансамбль состоит из четырёх домов: двухэтажный особняк ждёт своих арендаторов, в одном из домов уже работают пекарня, магазин иркутских сувениров, в другом буквально недавно отрылось бистро «Около». О необычном названии заведения, его концепции и уникальной локации  Газете Дело рассказали участники проекта.

Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей

В ходе интеграции ВТБ и Почта Банка клиенты активно открывают сберегательные продукты ВТБ в отделениях Почта Банка. По итогам апреля они оформили 12,9 тыс. вкладов на общую сумму 7,2 млрд рублей, что на 60% больше аналогичных показателей марта. Средняя сумма вклада составила 575 тыс. рублей. Больше всего депозитов открыли жители Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Архангельска и Москвы.

Новый закон о местном самоуправлении: основные изменения

С 19 июня 2025 года вступят в силу большинство норм нового закона о местном самоуправлении. Расскажем об основных изменениях, которые затрагивают территориальную организацию муниципалитетов, их полномочия и статус муниципальных должностных лиц.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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