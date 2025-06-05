Вышла в свет Газета Дело за июнь 2025 года

Главная тема номера – старт сразу нескольких новых проектов на рынке жилой и коммерческой недвижимости Иркутска. Девелоперы рассказывают о философии и особенностях концепций, уникальных деталях и технологиях будущих ЖК, загородных посёлков, отелей. Ещё одна актуальная тема – настоящее и будущее иркутского крупного и малого бизнеса, о чём шла речь на мероприятиях Недели предпринимательства, а также вопросы структурирования компаний в свете законодательных новелл-2025. Кроме этого в номере – большое интервью о перспективах угольной отрасли, а также новые тренды в ивент-индустрии и развитии городской среды.

Девелопмент, туризм и инвестиции. Денис Денисенко – об особенностях нового концепт-отеля «Эндемик» Возможность вложиться в перспективный гостиничный бизнес на доступных условиях появилась у иркутян и инвесторов из других городов. В самом центре Иркутска, в районе улиц Халтурина и Рабочей, компания «ВостСибСтрой» возводит четырехзвездочный концепт-отель с ярким названием «Эндемик». Какие перспективы девелопер видит в туристической отрасли? Что готов предложить инвесторам? Как стать совладельцем необычной гостиницы? И в чем заключается «эндемичность» нового проекта? Руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой» Денис Денисенко ответил на вопросы Газеты Дело.

«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе «Строим дома не выше деревьев», «помогаем переехать за город» – так звучат ключевые принципы компании «ВСС Дом». В июне малоэтажный девелопер открывает продажи в пригородном районе «Ново-Ямской»: он разместится на участке Дом.РФ площадью более 80 гектаров в Пивоварихе. В чем суть концепции «Село 2.0»? Что обеспечит жителям городской комфорт и качество жизни? Какие социальные объекты появятся в Пивоварихе благодаря новому проекту компании? Руководитель «ВСС Дом», амбассадор загородной жизни Антон Кондратьев ответил на вопросы Газеты Дело. Мы записали ключевые тезисы девелопера.

Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской» Архитектурным проектированием «Ново-Ямского» занимается Алексей Кулинич. Мы попросили эксперта рассказать подробнее о том, как планируется территория нового района, какие «фишки» ждут его жителей.

Андрей Давыдов, ЭН+ УГОЛЬ: «Мы видим перспективу в новых рынках и новой генерации» У угля есть будущее, так считает заместитель генерального директора Эн+ по угольному бизнесу Андрей Давыдов. О потенциале отрасли, новой стратегии развития угольного дивизиона Эн+, перспективных рынках и том, что такое угледобыча в XXI веке, он рассказал Газете Дело накануне 80-летия компании «Востсибуголь», наследником традиций которой сегодня является ЭН+ УГОЛЬ. Кармический менеджмент: как решения лидера формируют судьбу компании «Когда-то я работала в банке и руководила ИТ-проектами. Внедряла сложные системы, выстраивала процессы. Но в какой-то момент поняла: система – это не только технологии, это, в первую очередь, люди», – рассказала основатель Академии бизнеса и организатор форума «Ключевой элемент» Елена Борнер . По словам эксперта, если человек выгорел, утратил смысл, живёт не в ладу с собой – никакая автоматизация не спасёт бизнес.

«Сильный бизнес – сильный регион». Принципы новой этики предпринимательства обсудили на форуме в Иркутске Современный предприниматель – не просто владелец бизнеса, а создатель ценностей. Он объединяет прибыльность с ответственностью, инновации с традициями, личный успех – с развитием региона и общества. Организаторы форума «Ключевой элемент» Елена Борнер и Натали Строненко уверены: именно такой подход делает компанию устойчивой. Как выбрать идею для бизнеса? Как создать бренд с опорой на культурный код региона? И как построить дорогу, по которой ездят деньги? Ключевые цитаты спикеров – в нашем материале.

Грани личности – грани образа. Лора Кузнецова о том, как проявить внутренний мир через цвета и фактуры в одежде «Если у вас есть свой индивидуальный стиль, то абсолютно не важно, какими будут модные тренды, – убеждена имиджмейкер-психолог Лора Кузнецова. – Ваш образ будет интересен, аутентичен и актуален, ведь он отражает ваш внутренний мир». Сегодня в рубрике «ДНК стиля» эксперт на конкретных примерах рассказывает о том, как с помощью выбора одежды можно подчеркнуть разные грани своей личности.

Авторский дом «Аквамарин» на Донской перешагнул нулевую отметку строительства. Совсем скоро иркутяне смогут наблюдать, как быстро растут этажи. А тем, кто хочет стать резидентом этого жилого комплекса бизнес-класса, пора поторопиться с решением, полагает Евгений Савченко, генеральный директор АО СЗ «Донстрой».