Вышла в свет Газета Дело за июнь 2025 года

Главная тема номера – старт сразу нескольких новых проектов на рынке жилой и коммерческой недвижимости Иркутска. Девелоперы рассказывают о философии и особенностях концепций, уникальных деталях и технологиях будущих ЖК, загородных посёлков, отелей. Ещё одна актуальная тема – настоящее и будущее иркутского крупного и малого бизнеса, о чём шла речь на мероприятиях Недели предпринимательства, а также вопросы структурирования компаний в свете законодательных новелл-2025. Кроме этого в номере – большое интервью о перспективах угольной отрасли, а также новые тренды в ивент-индустрии и развитии городской среды.
Девелопмент, туризм и инвестиции. Денис Денисенко – об особенностях нового концепт-отеля «Эндемик»
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе
«Строим дома не выше деревьев», «помогаем переехать за город» – так звучат ключевые принципы компании «ВСС Дом». В июне малоэтажный девелопер открывает продажи в пригородном районе «Ново-Ямской»: он разместится на участке Дом.РФ площадью более 80 гектаров в Пивоварихе. В чем суть концепции «Село 2.0»? Что обеспечит жителям городской комфорт и качество жизни? Какие социальные объекты появятся в Пивоварихе благодаря новому проекту компании? Руководитель «ВСС Дом», амбассадор загородной жизни Антон Кондратьев ответил на вопросы Газеты Дело. Мы записали ключевые тезисы девелопера.
Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»
Архитектурным проектированием «Ново-Ямского» занимается Алексей Кулинич. Мы попросили эксперта рассказать подробнее о том, как планируется территория нового района, какие «фишки» ждут его жителей.
Андрей Давыдов, ЭН+ УГОЛЬ: «Мы видим перспективу в новых рынках и новой генерации»
Кармический менеджмент: как решения лидера формируют судьбу компании
«Сильный бизнес – сильный регион». Принципы новой этики предпринимательства обсудили на форуме в Иркутске
Будущее здесь. Более 800 посетителей приняли участие в Неделе предпринимательства в Приангарье
Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области
Стратегия, синергия, система и страсть: Как креативным проектам находить поддержку бизнеса
Дробление бизнеса в вопросах и ответах. Как избежать претензий налоговой инспекции
Новый стандарт жизни. Роман Мацинский – об уникальности проекта «ВЕКТОР премиум-квартал»
Больше, чем ивент. Как «Аврора» объединяет людей, смыслы и бизнес
«Сытый Бабр» – бренд федерального масштаба
Грани личности – грани образа. Лора Кузнецова о том, как проявить внутренний мир через цвета и фактуры в одежде
Инвестиционный хит – авторский дом на Донской «Аквамарин»
Авторский дом «Аквамарин» на Донской перешагнул нулевую отметку строительства. Совсем скоро иркутяне смогут наблюдать, как быстро растут этажи. А тем, кто хочет стать резидентом этого жилого комплекса бизнес-класса, пора поторопиться с решением, полагает Евгений Савченко, генеральный директор АО СЗ «Донстрой».
«Кейтеринг создает атмосферу праздника». 3 вопроса о том, как сделать летний корпоратив на природе незабываемым
Лето на календаре, и многие иркутс¬кие компании традиционно проводят корпоративы на природе, будь то спортивные спартакиады, масштабные городские и межрегиональные соревнования или командные тимбилдинги. Какие нюансы следует учесть при организации мероприятий на свежем воздухе и в чем преимущества профессионального кейтеринга? Об этом рассказывает руководитель направления кейтеринга компании «Аврора кейтеринг» Наталья Борисенко.
Ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Конституционный суд поручил разработать режим использования сельхозземель в Прибайкальском нацпарке
Конституционный суд РФ (КС РФ) поручил Минприроды России разработать режим использования сельхозземель, 40 лет назад включенных в состав Прибайкальского национального парка без их изъятия из хозяйственной эксплуатации. Речь идет о 112 тысяч гектар. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на решение КС РФ. Решение затронет интересы местных жителей, предпринимателей и туристическую отрасль, уверены эксперты. Однако они обращают внимание, что, хотя ситуация сдвинулась с мертвой точки, многие вопросы остаются открытыми. Окончательные изменения зависят от действий Минприроды и дальнейшего законодательного регулирования.
«Мы где-то рядом, где-то Около…». История и современность в одном бистро
Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей
В ходе интеграции ВТБ и Почта Банка клиенты активно открывают сберегательные продукты ВТБ в отделениях Почта Банка. По итогам апреля они оформили 12,9 тыс. вкладов на общую сумму 7,2 млрд рублей, что на 60% больше аналогичных показателей марта. Средняя сумма вклада составила 575 тыс. рублей. Больше всего депозитов открыли жители Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Архангельска и Москвы.
Новый закон о местном самоуправлении: основные изменения
С 19 июня 2025 года вступят в силу большинство норм нового закона о местном самоуправлении. Расскажем об основных изменениях, которые затрагивают территориальную организацию муниципалитетов, их полномочия и статус муниципальных должностных лиц.