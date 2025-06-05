Россия создает зерновую биржу БРИКС

Она позволит уйти от западных площадок. Об этом пишет газета «Известия».

Россия и страны БРИКС разрабатывают собственную зерновую биржу, которая позволит уйти от зависимости от западных торговых площадок. Как заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, новая платформа обеспечит прозрачное ценообразование и укрепит продовольственную безопасность.

Сейчас мировые цены на зерно формируются на биржах США и Европы, что не всегда отражает реальный баланс спроса и предложения. Биржа БРИКС объединит 44% мирового производства пшеницы, позволит исключить западных посредников и перейти на расчеты в национальных валютах.

Эксперты отмечают, что для России это возможность усилить контроль над экспортом зерна – в 2023-2024 году страна поставила рекордные 55,3 млн тонн пшеницы. В перспективе площадка может расшириться на торговлю нефтью и металлами, создав альтернативу CME Group и Euronext.

Проект также снизит риски санкционного давления и укрепит экономический суверенитет стран объединения. Как подчеркивают аналитики, это изменит правила игры на глобальном аграрном рынке.