Ипотеку для участников СВО под 2% могут запустить уже летом

Получить ее смогут супруги военнослужащих, а в случай гибели – родители и совершеннолетние дети. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Инициатива была поручена президентом Владимиром Путиным в мае 2024 года. Согласно концепции, разработанной в Госдуме, кредиты будут выдаваться под 2% годовых. Получить их смогут не только участники СВО, но и их супруги, а в случае гибели военного – родители и совершеннолетние дети.

Минимальный первоначальный взнос составит 20%, а максимальная сумма займа – 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 млн рублей для других регионов. Заемщикам потребуется подтвердить регистрацию в том субъекте, где приобретается жилье.

В Совете Федерации ожидают, что законопроект будет принят не позднее осенней сессии. По словам сенатора Анатолия Артамонова, переход от прямой бюджетной поддержки к льготной ипотеке для военных выглядит логичным.

Эксперты отмечают привлекательность программы: при ставке 2% ежемесячный платеж за квартиру стоимостью 12 млн рублей составит около 40 тыс. рублей на 26 лет. Для сравнения, при рыночной ставке в 30% платеж достигал бы 240 тыс. рублей.

Однако остаются вопросы по долгосрочной платежеспособности заемщиков и защите их от потери жилья в случае увольнения. Банки могут одобрять лишь 30–50% заявок, чтобы избежать рисков. Несмотря на это, программа станет важной мерой поддержки для участников СВО и их семей.