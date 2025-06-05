Мобильное приложение СберБизнес снова доступен в App Store

В онлайн-магазине приложений App Store для устройств Apple стало доступно приложение «Бизнес-поток» – новая версия официального приложения для работы с интернет-банком клиентов – юридических лиц.

Мобильное приложение интернет-банка представляет пользователям всё необходимое для управления бизнесом со смартфона. Контроль остатков на счетах, платежи, переводы себе на карту, управление зарплатным проектом и бизнес-картами, работа с эквайрингом, подключение сервисов для развития и ведения бизнеса, подписание кредитных договоров – всё это и многое другое доступно в приложении и всегда находится под рукой у предпринимателя. Скачать приложение для установки можно по ссылке .

Банк рекомендует установить новое приложение для доступа к интернет-банку прямо сейчас, пока оно доступно для скачивания.

«Мобильное приложение “Бизнес-поток” позволит нашим корпоративным клиентам, использующим СберБизнес на смартфонах iPhone, получить доступ к самым актуальным возможностям приложения. Управлять компанией, её процессами, отслеживать показатели, идти к намеченным целям и отвечать на вызовы, делая свой бизнес сильнее и лучше каждый день, – всё это стало вновь доступно для пользователей смартфонов на операционной системе iOS. Мы просим всех наших корпоративных клиентов по возможности оперативно установить новое приложение “Бизнес-поток”. В ближайшее время банк прекратит поддержку наиболее старых версий приложений интернет-банка для бизнеса», – Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

Месячная аудитория мобильного приложения СберБизнес составляет 1,35 млн пользователей, из них 595 тыс. пользователей приложения используют его каждый день, а больше половины из них работают только в мобильном приложении.