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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков по объемам ипотечного кредитования по итогам первых 4 месяцев 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по апрель Уралсиб выдал кредитов на сумму 13,2 млрд рублей.

По общему объему выдач ипотечных кредитов Банк Уралсиб занимает 9-е место в рейтинге, по объему кредитования на покупку жилья в новостройках – 10-е место, по объему кредитования в рамках льготной программы «Семейная ипотека» – 10-е место.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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