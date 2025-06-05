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Примсоцбанк запускает международные переводы через систему «Юнистрим»

Примсоцбанк расширяет спектр услуг международных переводов через платежную систему «Юнистрим». Теперь клиенты банка могут отправлять денежные переводы по всей России, в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья через обширную сеть пунктов выдачи, насчитывающую более 300 000 точек по всему миру.

Как отправить перевод:

1.            Сообщите ФИО получателя, сумму, страну и город получения, телефон

2.            Предъявите документ, удостоверяющий личность

3.            Внесите средства

4.            Получите подтверждающий документ

5.            Передайте получателю контрольный номер перевода

Как получить перевод:

1.            Обратитесь в ближайший пункт выдачи «Юнистрим»

2.            Сообщите контрольный номер и сумму перевода

3.            Предъявите документ, удостоверяющий личность

Подробнее ознакомиться с информацией и системой оформления переводов вы можете на официальном сайте, в офисах Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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