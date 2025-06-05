Примсоцбанк запускает международные переводы через систему «Юнистрим»

Примсоцбанк расширяет спектр услуг международных переводов через платежную систему «Юнистрим». Теперь клиенты банка могут отправлять денежные переводы по всей России, в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья через обширную сеть пунктов выдачи, насчитывающую более 300 000 точек по всему миру.

Как отправить перевод:

1. Сообщите ФИО получателя, сумму, страну и город получения, телефон

2. Предъявите документ, удостоверяющий личность

3. Внесите средства

4. Получите подтверждающий документ

5. Передайте получателю контрольный номер перевода

Как получить перевод:

1. Обратитесь в ближайший пункт выдачи «Юнистрим»

2. Сообщите контрольный номер и сумму перевода

3. Предъявите документ, удостоверяющий личность

Подробнее ознакомиться с информацией и системой оформления переводов вы можете на официальном сайте, в офисах Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.