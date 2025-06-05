Примсоцбанк снижает ставки по ипотеке

Со 2 июня 2025 года Примсоцбанк снижает ставки по ипотечным программам на вторичный рынок до 4,4 процентных пункта!

Что изменилось?

Минимальная процентная ставка от 24% годовых

Клиенты Примсоцбанка по сниженной ставке могут приобрести:

Квартиру, апартаменты, долю или комнату;

Ипотеку на строительство дома (не льготные программы);

Жилой дом с земельным участком;

Земельный участок;

Дачный домик;

Коммерческую недвижимость;

Взять денежные средства под залог недвижимости.

Условия:

Сумма: от 300 000 до 10 миллионов рублей;

Первоначальный взнос от 20%;

Возраст заемщика от 21 до 70 лет.

«Не упустите шанс сделать свою мечту о собственном жилье реальностью! Наши специалисты готовы помочь вам с выбором программы и оформлением документов. Узнать подробности вы можете на официальном сайте, в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.