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Примсоцбанк снижает ставки по ипотеке

Со 2 июня 2025 года Примсоцбанк снижает ставки по ипотечным программам на вторичный рынок до 4,4 процентных пункта!

Что изменилось?

  • Минимальная процентная ставка от 24% годовых

Клиенты Примсоцбанка по сниженной ставке могут приобрести:

  • Квартиру, апартаменты, долю или комнату;

  • Ипотеку на строительство дома (не льготные программы);

  • Жилой дом с земельным участком;

  • Земельный участок;

  • Дачный домик;

  • Коммерческую недвижимость;

  • Взять денежные средства под залог недвижимости.     

Условия:

  • Сумма: от 300 000 до 10 миллионов рублей;

  • Первоначальный взнос от 20%;

  • Возраст заемщика от 21 до 70 лет.

«Не упустите шанс сделать свою мечту о собственном жилье реальностью! Наши специалисты готовы помочь вам с выбором программы и оформлением документов. Узнать подробности вы можете на официальном сайте, в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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