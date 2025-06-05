Примсоцбанк запускает акцию «Выгодные расчеты с Китаем», в рамках которой новые клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться льготными тарифами при открытии расчетного счета в рублях или юанях для проведения операций с КНР.

Для рублевых счетов:

Льготные тарифы на обслуживание счета в рублях;

Выгодные условия для переводов в КНР и получения рублей из КНР.

Для счетов в юанях:

Специальные тарифы для клиентов, открывающих счет в юанях;

Удобные условия для получения платежей в юанях из КНР.

Почему это выгодно?

Подходит экспортерам и импортерам;

Упрощает расчеты с партнерами из КНР;

Снижает издержки на международные переводы и оптимизирует валютные операции.

"Акция действует до 31 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться с условиями можно в офисах Примсоцбанка или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 и *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.

Срок действия акции: 02.06.2025 - 31.07.2025