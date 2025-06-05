Примсоцбанк запускает акцию «Выгодные расчеты с Китаем», в рамках которой новые клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться льготными тарифами при открытии расчетного счета в рублях или юанях для проведения операций с КНР.
Для рублевых счетов:
- Льготные тарифы на обслуживание счета в рублях;
- Выгодные условия для переводов в КНР и получения рублей из КНР.
Для счетов в юанях:
- Специальные тарифы для клиентов, открывающих счет в юанях;
- Удобные условия для получения платежей в юанях из КНР.
Почему это выгодно?
- Подходит экспортерам и импортерам;
- Упрощает расчеты с партнерами из КНР;
- Снижает издержки на международные переводы и оптимизирует валютные операции.
"Акция действует до 31 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться с условиями можно в офисах Примсоцбанка или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 и *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.
Срок действия акции: 02.06.2025 - 31.07.2025
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