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Примсоцбанк сообщил об изменении режима работа в июньские праздники 2025

Примсоцбанк сообщает о расписании работы банка в выходные и нерабочие праздничные дни в июне 2025 года:

  • В среду, 11 июня, обслуживание клиентов производится по сокращенному на 1 час расписанию.

  • С 12 по 13 июня, в праздничные дни, обслуживание клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляется.

  • С 14 июня облуживание клиентов осуществляется по стандартному режиму работы.

В случае необходимости вы можете:

  • Воспользоваться мобильным приложением Банка;

  • Воспользоваться веб-версией интернет-банка на сайте https://pskb.com;

  • Позвонить по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного, звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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