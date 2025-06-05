Примсоцбанк сообщил об изменении режима работа в июньские праздники 2025

Примсоцбанк сообщает о расписании работы банка в выходные и нерабочие праздничные дни в июне 2025 года:

В среду, 11 июня, обслуживание клиентов производится по сокращенному на 1 час расписанию.

С 12 по 13 июня, в праздничные дни, обслуживание клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляется.

С 14 июня облуживание клиентов осуществляется по стандартному режиму работы.

В случае необходимости вы можете: