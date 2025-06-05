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Примсоцбанк предлагает кэшбэк 10% при покупке страховых полисов ВСК

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить особый бонус при оформлении страховых полисов в ВСК – кэшбэк 10% от стоимости полиса вернется на вашу карту!

Специально для клиентов Примсоцбанка:

  • Максимальная выгода до 10 000 рублей за весь период акции;

  • Начисление кэшбэка в течение 5-7 рабочих дней;

  • Акция действует с 3 января по 1 июля 2025 года. 

Как получить?

  1. Зарегистрируйте карту Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет!» перед оплатой;

  2. Оформляйте и оплачивайте полисы по специальной ссылке на сайте или в приложении «ВСК Страхование», указав код VSKMIR при регистрации;

  3. Получайте кэшбэк 10% при оплате картой «Мир».

Условия акции:

  • Акция распространяется на большинство страховых продуктов ВСК;

  • Не действует на полисы ОСАГО, программы Toyota&Lexus и некоторые программы страхования здоровья («Психолог онлайн», «Вызов врача»);

  • Кэшбэк суммируется с другими предложениями ВСК.

"Станьте участником выгодной программы уже сегодня! Оформите страховку в ВСК и получите кэшбэк на карту Примсоцбанка. А если карты еще нет, то вы можете оформить ее на официальном сайте, в офисах Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxvixPnp

/ Сибирское Информационное Агентство /


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