Примсоцбанк предлагает кэшбэк 10% при покупке страховых полисов ВСК

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить особый бонус при оформлении страховых полисов в ВСК – кэшбэк 10% от стоимости полиса вернется на вашу карту!

Специально для клиентов Примсоцбанка:

Максимальная выгода до 10 000 рублей за весь период акции;

Начисление кэшбэка в течение 5-7 рабочих дней;

Акция действует с 3 января по 1 июля 2025 года.

Как получить?

Зарегистрируйте карту Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет!» перед оплатой; Оформляйте и оплачивайте полисы по специальной ссылке на сайте или в приложении «ВСК Страхование», указав код VSKMIR при регистрации; Получайте кэшбэк 10% при оплате картой «Мир».

Условия акции:

Акция распространяется на большинство страховых продуктов ВСК;

Не действует на полисы ОСАГО, программы Toyota&Lexus и некоторые программы страхования здоровья («Психолог онлайн», «Вызов врача»);

Кэшбэк суммируется с другими предложениями ВСК.

"Станьте участником выгодной программы уже сегодня! Оформите страховку в ВСК и получите кэшбэк на карту Примсоцбанка. А если карты еще нет, то вы можете оформить ее на официальном сайте, в офисах Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.