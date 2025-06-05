Банковский сектор переходит на российский мессенджер

Накануне президент России Владимир Путин дал поручение главе Минцифры Максуту Шадаеву разработать отечественный аналог западных сервисов и перевести в него госуслуги и финуслуги. О переходе на российский мессенджер, которые представили отечественные разработчики, заявили в банке ВТБ.

После поручения Владимира Путина в Минцифры подтвердили, что сейчас ведется техническая проработка сервисов. Позднее депутат Сергей Боярский, автор поправок в законопроект о создании многофункционального цифрового сервиса в РФ, заявил, что российский мессенджер может стать национальным, если выполнит все условия. Российские компании уже заявили о переходе на эту платформу.

В ВТБ прокомментировали, что чат-бот, а также цифровой банк уже заработали на российской платформе. Можно оплачивать покупки или переводить средства со своих счетов непосредственно в мессенджере и совершать другие операции. Также доступен просмотр баланса и истории операций, перевод денег, оплата выставленных счетов или покупки и т. д.

«Появление отечественного мессенджера с интегрированными банковскими сервисами можно сравнить с созданием уютного и современного дома, где всё необходимое находится под одной крышей. Как дома удобно общаться с близкими, быстро решать бытовые вопросы и чувствовать себя в безопасности, так и в новом мессенджере пользователи смогут не только общаться, но и мгновенно совершать привычные финансовые операции — оплачивать счета, переводить деньги, контролировать расходы. Это цифровое пространство, где заботятся о комфорте, безопасности и удобстве каждого жителя», — прокомментировала первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.