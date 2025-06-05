Развитие промышленности Сибири и Дальнего Востока обсудили в Иркутске

Выездное мероприятие Минпромторга России состоялось в городе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В Иркутске прошла пленарная сессия выездной стажировки Минпромторга России, посвященная развитию промышленного производства в регионах Сибири и Дальнего Востока. Участие в мероприятии приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, представители бизнеса и экспертного сообщества.

– Иркутская область – один из ключевых регионов Сибирского федерального округа. Сегодня в Приангарье реализуется свыше 180 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 3 трлн рублей. Мы нацелены на дальнейшее развитие новых производств и проектов, и, конечно, опыт и партнерство других регионов, поддержка Минпромторга России и федеральных институтов развития – важная составляющая успеха таких проектов, – сообщил Игорь Кобзев.

Иван Куликов напомнил о задаче, поставленной президентом Владимиром Путиным, – увеличить объемы промышленного производства на 40% к 2030 году. Для этого планируется задействовать меры господдержки, привлекать бизнес к участию в нацпроектах и максимально использовать потенциал регионов.

Доля промышленности в ВРП региона составляет 43%. В 2024 году в область привлечено около 1 трлн рублей инвестиций, половина из которых направлена в промышленный сектор. Среди ключевых направлений развития – кадровая политика, импортозамещение и модернизация производств.