Обвинения предъявлены участникам экстремистской группировки в Иркутской области

Восьмерых заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Иркутской области.

Следственный комитет РФ по Иркутской области предъявил обвинения девяти мужчинам, подозреваемым в организации и участии в деятельности экстремистского сообщества. По данным следствия, 33-летний лидер группировки с января 2022 по май 2025 года вовлекал своих знакомых из Черемхова и Черемховского района в запрещенное движение.

По версии следствия, участники группы пропагандировали агрессию против представителей власти, распространяли идеи криминальной субкультуры и собирали деньги для поддержки единомышленников, в том числе заключенных колоний Иркутской области.

В рамках расследования проведены обыски, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для восьми обвиняемых. Одному участнику назначена мера, не связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.