РА АКРА понизило кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» до уровня B+(RU)

В своем пресс-релизе АКРА сообщает, что кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» обусловлен снижением оценки достаточности капитала до удовлетворительной при сохранении умеренно низкой оценки бизнес-профиля, критической оценки риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности.

Банк «Солидарность» продолжает выполнять регуляторные нормативы со значительным запасом (Н1.2 — 20,4% на 01.04.2025). Агентство отмечает снижение за 2024 год абсолютной величины собственных средств при расчете по МСФО. Согласно результатам проведенного АКРА стресс-теста, Банк способен выдерживать прирост стоимости кредитного риска свыше 500 б. п. без нарушения нормативов достаточности капитала. АКРА позитивно оценивает значительную долю денежных средств и ликвидных ценных бумаг в активах Банка. Норматив Н2 на 01.04.2025 составил 113,6%, при этом среднее за последние 12 месяцев значение норматива составляло около 90%. Норматив Н3 на 01.04.2025 был равен 103,2%.

Детальное описание рейтинга Банка приведено в пресс-релизе Агентства по ссылке