Ингосстрах Банк запускает детскую карту

Ингосстрах Банк представил дебетовую детскую ИнгоКарту. С её помощью родители смогут контролировать расходы детей, а ребенок получит современный платежный инструмент, который привязывается к счету одного из родителей.

Детская карта полностью аналогична классической дебетовой карте: с её помощью можно оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах. Оформить карту с ярким индивидуальным дизайном можно для детей от 7 до 13 лет включительно. Выпуск и обслуживание карты бесплатные и без дополнительных условий. Карта представлена на базе платежной системы «Мир».

При использовании детской карты родители могут устанавливать лимиты трат ребенка на день или месяц, а также ограничивать снятие наличных и покупки в интернете, что сделает траты безопаснее и рациональнее.

«Детская ИнгоКарта – безопасная альтернатива наличным для карманных расходов ребенка. Родители смогут видеть историю покупок и управлять лимитами на траты. Новый продукт станет первой банковской картой для ребенка и позволит обучать детей финансовой грамотности, делая ее использование комфортным и увлекательным», - отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева.

Детская ИнгоКарта также включает программу лояльности Банка, позволяющую возвращать до 10% от суммы покупок. Кешбэк начисляется Ингорублями на бонусный счёт родителя. Их можно потратить, к примеру, на билеты, бронь отелей и сертификаты в «Детский мир», «Спортмастер» и других партнёров.