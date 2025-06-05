Ингосстрах Банк стал лауреатом премии Digital Leaders

Ингосстрах Банк стал лауреатом Ежегодной российской премии в области цифровизации Digital Leaders Award-2025. Банк победил в номинации «Проект года в бизнесе» в категории «Факторинг».

Жюри отметило развитие цифровой трансформации факторинга в Банке, системный переход к более эффективным и удобным способам организации факторинговых операций, автоматизацию процессов.

«Направление факторинга является ключевым и стратегическим для Банка, оно активно развивается, адаптируясь к современным требованиям рынка. Внедрение цифровых технологий делает процесс более прозрачным, быстрым и удобным, снижая риски и издержки для всех его участников. Получение признания значимой для рынка премией является для нас важным стимулом для развития, подчеркивая качество и ценность нашего продукта», - отметил директор департамента факторинга Ингосстрах Банка, член правления Ассоциации факторинговых компаний Александр Варенников.

Согласно обзору Ассоциации факторинговых компаний (АФК), по итогам 2024 года Ингосстрах Банк закрепился в рейтинге крупнейших факторинговых компаний, заняв 10 -е место по размеру факторингового портфеля. Этот показатель за прошедший год вырос на 36% и составил 42 млрд рублей. Объем выплаченного финансирования составил более 350 млрд рублей.

В 2024 году Ингосстрах Банк также отмечен премией «Финансовая элита России» в номинации «Динамика развития факторинга». Эксперты отметили рост портфеля банка и объемов выплаченного финансирования, опережающий рыночные показатели.

Digital Leaders Award - ежегодная российская премия, демонстрирующая лучшие достижения в области цифровизации и онлайн-сервисов. Цель премии — признание и поощрение лучших практик и инноваций в цифровой сфере.