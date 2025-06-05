Солид Банк открыл филиал на Камчатке

30 мая 2025 года состоялось торжественное открытие Камчатского филиала АО «Солид Банк». Солид Банк – динамично развивающийся Банк, надежный партнер в мире финансов и экономических отношений. Его история отсчитывается с 1991 года, и началась она именно на Камчатке. Поэтому решение об открытии филиала и развитии банковских услуг на родной земле для Банка – принципиальное и значимое.

Управляющий Камчатским филиалом АО «Солид Банк», Дмитрий Коростелев прокомментировал событие: «Солид Банк – это Банк с дальневосточным сердцем, здесь началась его история. Поэтому для нас было принципиально открыть филиал на Камчатке, и этим внести вклад в развитие родной территории. Цель для нас здесь – это упрочнение позиций в Камчатском крае, расширение спектра услуг для корпоративных и частных клиентов региона, увеличение капитала и объемов банковского бизнеса.»

Солид Банк предоставляет обширный пакет банковских услуг для индивидуальных и корпоративных клиентов различных форм собственности и видов деятельности. Среди его клиентов: акционерные общества, муниципальные предприятия, государственные учреждения, индивидуальные предприниматели и частные лица. Филиал планирует продолжить традицию плотного партнерства с бизнесом Камчатки и камчатцами.

Открытие филиала прошло в праздничной обстановке. Руководящие лица традиционно перерезали ленту, звучали поздравительные речи, для гостей была проведена экскурсия по новому офису и организован фуршет. Также все присутствующие смогли принять участие в коллективном написании масляной картины, которая станет памятью об этом событии. Среди гостей были: представители органов власти, руководители организаций инфраструктуры и поддержки предпринимательства, а также клиенты Банка. Благодарим всех, кто был с нами в этот важный день.

Офис АО «Солид Банк» в Петропавловске-Камчатском принимает клиентов по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д. 11.