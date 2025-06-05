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Альфа-Банк разработал программу цифровой и финансовой грамотности для пенсионеров

Альфа-Банк разработал программу обучения основам цифровой и финансовой грамотности для пенсионеров — «Финансовое долголетие» — и первым среди банков аккредитовал проект в Ассоциации развития финансовой грамотности.

Образовательные модули банка вошли в учебные программы более 100 центров проекта «Московское долголетие», а также центров поддержки и просвещения пенсионеров по всей России. Обучение уже успешно прошли более 2000 пенсионеров.

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Пенсионеры в доступной и понятной форме учатся пользоваться цифровыми сервисами и услугами банка, осваивают темы финансовой безопасности и управления личным бюджетом. Представители старшего поколения получают знания о том, как избежать долговых ловушек и сформировать собственные стратегии накопления.

Материалы разработаны с учетом уровня подготовки, моделей финансового поведения и возможных финансовых рисков, с которыми сталкиваются пожилые люди. Каждый модуль включает тесты, логические задания, квизы, живые примеры из жизни героя — Ивана Карловича и его семьи. Обучение проводят партнеры проекта «Свой в Альфе».

Программа «Финансовое долголетие» создана при участии Ассоциации развития финансовой грамотности. В апреле проект получил аккредитацию АРФГ, что подтверждает соответствие курса высоким стандартам финансового обучения.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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