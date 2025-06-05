Альфа-Банк и «Группа Астра» заявили о совместном развитии технологичных проектов

Соглашение о сотрудничестве подписано в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Партнёрство открывает новые перспективы для обеих сторон, способствуя решению стратегических задач, развитию бизнеса и технологичных проектов.

Соглашение подписали Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка и Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра».

«Сегодня мы делаем важный шаг вперед — заключаем соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с «Группой Астра». Это партнёрство открывает перед нами новые возможности для развития технологичных проектов, в том числе на основе генеративного искусственного интеллекта. Совместно мы сможем создавать решения, которые изменят цифровой ландшафт и предоставят нашим клиентам передовые решения», — отметил Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка.

«Подписание соглашения с Альфа-Банком будет способствовать выстраиванию долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства, охватывающего ключевые направления банковского взаимодействия: расчётно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, кредитование и многое другое. Мы рассчитываем, что двустороннее сотрудничество позволит эффективно решать стратегические задачи «Группы Астра» и расширять её возможности на финансовых рынках», — прокомментировала Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра».