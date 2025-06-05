Альфа-Банк объявил победителя спецноминации «Цифровое лидерство» на премии HR-бренд от hh.ru

Победителем специальной номинации «Цифровое лидерство» стала компания ОМК с проектом «Мои возможности»: умная система по управлению фондом рабочего времени.

ОМК запустили платформу для поиска подработки внутри компании, которая позволяет сотрудникам увеличить свой доход. Проект отвечает новым трендам рынка труда — мультизанятость специалистов и эффективное использование человеческого ресурса внутри компании.

«Гордимся тем, что третий год подряд выступаем партнёром премии HR-бренд и учредителем номинации «Цифровое лидерство». Мы в Альфа-Банке всегда с большим удовольствием обмениваемся опытом, рассказываем про наработки и технологии и верим, что это драйвит рынок вперёд. Поэтому очень рады, что именно в собственной номинации вручаем приз лидерам индустрии, чьи технологические HR-решения влияют на эффективность всего бизнеса», — отметил Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Премия HR-бренд — легендарный конкурс среди компаний, по итогам которого вручаются награды за достижения в сфере управления персоналом. Всего на участие в спецноминации Альфа-Банка «Цифровое лидерство» поступило 33 проекта от ведущих компаний страны с лучшими digital-решениями и инновационными продуктами в HR-индустрии.

При выборе победителя эксперты Альфа-Банка оценивали влияние проектов на бизнес, клиентский опыт, инновационность и социальную значимость для бизнеса и общества.