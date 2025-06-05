Альфа-Банк запустил гарантию сделки онлайн для покупки недвижимости без ипотеки

Альфа-Банк запустил опцию «Гарантия сделки» для комплексной защиты прав покупателей недвижимости при сделках без ипотеки.

Получить гарантию сделки можно при использовании сервиса «Сделка под ключ». Кроме того, с помощью сервиса клиенты могут воспользоваться услугами банка по подготовке документов, проведению электронной регистрации и безопасным взаиморасчетам. Для этого нужно оставить заявку на сайте банка.

Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от стоимости приобретаемого объекта. Клиент может выбрать срок защиты и наиболее подходящий вариант. Ограничений по стоимости объекта и сумме покрытия гарантией нет.