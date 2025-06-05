В России создадут первую национальную методику оценки финансовых эффектов от искусственного интеллекта

Участники Альянса в сфере ИИ и Ассоциации ФинТех провели первое заседание отраслевого клуба «ИИ в финансовой отрасли». Принимающей стороной выступил Альфа-Банк.

Первоочередной задачей Клуба станет разработка первой в стране методики оценки экономической эффективности внедрения технологий искусственного интеллекта. Проект будет реализован совместными усилиями ведущих игроков отрасли, Банка России, Ассоциации ФинТех и Альянса в сфере ИИ и станет основой для обоснования инвестиций в ИИ, измерения его экономической ценности и масштабирования решений в реальных условиях. Методика опирается на лучшие практики и учитывает специфику российского финансового рынка.

Создание такой методики имеет стратегическое значение как для отдельных компаний, так и для всей страны. Для бизнеса — это возможность четко оценить отдачу от внедряемых решений и снизить риски неэффективных инвестиций. Для государства — шаг к формированию более высокого спроса на ИИ-решения и укреплению технологического суверенитета.

Представить результаты работы планируется в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) — ключевом событии делового календаря страны, объединяющем лидеров бизнеса, власти и экспертов со всего мира. В состав Клуба вошли 17 компаний финансовой отрасли во главе с Альянсом в сфере ИИ и ассоциацией ФинТех: Сбербанк, Альфа-Банк, Яндекс, Т-Банк, MTS AI, ДОМ.РФ, Газпромбанк, ВТБ, Московская биржа, ВСК, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, ОТП Банк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк.

В рамках деятельности Клуба участники займутся формированием предложений, рекомендаций и выработке решений по совершенствованию процессов развития и регулирования в области применения ИИ-решений, обменом опытом внедрения ИИ, а также для выработки подходов к управлению рисками в финтех-отрасли.

Владимир Верхошинский, Глава Альфа-Банка: «Сейчас российский финансовый сектор – один из наиболее развитых, если не самый развитый. Но другие страны также развиваются, идет глобальная конкуренция. На очень высоком уровне сейчас технологии в Азии, Латинской Америке, арабских странах. При этом решения российского финтеха активно копируют, и нам останавливаться и почивать на лаврах нельзя. Технологии – основа будущего роста, а внедрение инноваций – наша ключевая задача. Я получаю большое удовольствие от того, что мы все, несмотря на конкуренцию в бизнесе, отличающиеся KPI, долю рынка, на самом деле очень профессионально работаем сообща в рамках большинства стратегических задач по развитию финтеха. У нас действительно партнерские доверительные отношения между ключевыми игроками. И поэтому я уверен, что все у нас получится в масштабе глобальной конкуренции».

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, Председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ: «Запуск отраслевого клуба «ИИ в финансовой отрасли» под эгидой Альянса в сфере ИИ и Ассоциацией ФинТех — важный шаг на пути к технологическому развитию в ключевом секторе экономики. Его флагманским проектом станет разработка единой методологии оценки финансовых эффектов внедрения ИИ — стратегически значимая инициатива, которая задаст стандарты эффективности, обоснованности и масштабируемости технологических решений. Клуб станет площадкой для обмена опытом, совместной работы над управлением рисками и формированием практик устойчивого внедрения искусственного интеллекта. Только через системный подход, единые метрики и открытую кооперацию мы сможем создать конкурентоспособную, технологически зрелую финансовую систему, способную обеспечить цифровое лидерство страны. Вместе мы формируем будущее, где искусственный интеллект работает на благо экономики и общества всей страны».

Станислав Близнюк, Президент, Председатель совета директоров Т-Банка: «Мы в компании Группы Т-Технологий всегда были сильны в аналитике и подсчете эффективности, это в нашем ДНК. С 2019 года мы вложили большое количество ресурсов в развитие AI для улучшения наших продуктов, технологий и внутренних процессов. И конечно, как и многие компании, мы хотим регулярно отслеживать возврат инвестиций от AI. Новая методология выстроена на совместной экспертизе разных ИТ-лидеров, в том числе и нашей. И что важно — данная метрика универсально считается в разных компаниях и понятна всем за пределами банковской индустрии».

Виктор Жидков, Председатель правления Московской биржи: «Российский финтех демонстрирует редкий баланс: лидеры рынка конкурируют в создании ИИ-продуктов, но вместе работают на общее будущее отрасли. Московская биржа объединяется с ключевыми игроками — для практического обмена опытом и рывка в развитии отраслевого искусственного интеллекта. Поскольку ИИ в финансовом секторе — это инвестиция в долгосрочную перспективу, мы готовы быть надежным партнером и активным участником развития отраслевого клуба «ИИ в финансовой отрасли».

Валерия Воробьева, Генеральный директор Альянса в сфере ИИ: «Отраслевой клуб «ИИ в финансовой отрасли», созданный Альянсом в сфере ИИ и АФТ, объединяет ведущих игроков для выработки единых подходов к внедрению ИИ и ускорения его развития. На первом заседании представлена методика оценки экономических эффектов ИИ — инструмент для оценки эффективности внедрения ИИ в процессы и продукты. ИИ уже меняет лицо финансового сектора: автоматизация, персонализация сервисов, борьба с мошенничеством, новые подходы к управлению рисками — всё это становится частью нашей повседневной работы. Но чтобы двигаться дальше, нам важно не только внедрять технологии, но и формировать сообщество, где каждый может поделиться опытом, задать сложные вопросы и получить поддержку. Сегодня ИИ это не просто технология, а комплексный инструмент развития для всего финтех-сообщества».

Максим Григорьев, Генеральный директор Ассоциации ФинТех: «Искусственный интеллект используют в своих процессах более 95% организаций финансового сектора, и они заинтересованы в развитии методологии, внедрении лучших практик, гармонизации законодательства. Все эти вопросы лучше решать сообща, консолидировав усилия ключевых участников рынка. Клуб «Искусственный интеллект в финансовой отрасли», созданный АФТ и Альянсом в сфере ИИ, должен стать площадкой, где мы будем разрабатывать методологию оценки эффективности и обоснования внедрения ИИ компаниями финансовой отрасли, делиться опытом и лучшими практиками внедрения, а также создавать правила и инструменты развития ИИ для российского рынка».

Отраслевой клуб «ИИ в финансовой отрасли» — уже пятый такой клуб, созданный на площадке Альянса в сфере ИИ. Данный формат объединяет более 100 участников в таких отраслях, как сельское хозяйство, здравоохранение, строительство и транспорт.