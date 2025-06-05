22 мая в Иркутске прошел первый областной съезд предпринимателей

Он собрал более 450 человек – представителей малого и среднего бизнеса со всей Иркутской области. Мероприятие состоялось при поддержке Сбербанка.

Съезд открыла управляющий Иркутским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк Юлия Кальвина. Она отметила, что прямой диалог с предпринимателями помогает развивать по-настоящему полезные сервисы. Среди спикеров также выступили бизнесмен Виктор Кондрашов, руководитель компании «Восток центр Иркутск» Михаил Сигал, основатель первого бизнес-сообщества Прибайкалья Светлана Туманова.

Предприниматели и представители Сбера обсудили, как цифровые инструменты и искусственный интеллект упрощают бизнес-задачи. Участники рассмотрели практические кейсы использования инструментов искусственного интеллекта в личном кабинете СберБизнес, которые уже сейчас облегчают ведение бизнеса. Поговорили об удобных решениях и о том, что нужно улучшить, чтобы технологии работали на каждого.

Съезд стал местом, где предприниматели делились опытом, заводили полезные контакты и находили ответы на свои вопросы.

«Технологии должны работать на бизнес, а не наоборот. Мы создаем решения, которые действительно помогают предпринимателям – экономят время, упрощают процессы, дают аналитику для принятия решения», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк.