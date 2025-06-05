Открыт первый в Иркутске остановочный павильон с кондиционером и отоплением

В Иркутске открыли первый в городе комфортабельный остановочный павильон. Он располагается на улице Лермонтова. Особенностью объекта является климатконтроль, а также ряд других. Подробности сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Остановка оборудована кондиционером, освещением, системой «теплый пол» и тепловой завесой. То есть летом в ней можно укрыться от жары и зноя, а зимой согреться. Кроме этого, здесь смонтировано освещение и розетки с USB-портами, которые можно использовать для зарядки различных устройств», – рассказал главный специалист отдела благоустройства городской среды администрации Иркутска Дмитрий Марасанов.

В остановочном павильоне и рядом с ним установлены камеры видеонаблюдения: они помогут отследить действия вандалов, которых за неправомерные действия будут привлекать к ответственности.