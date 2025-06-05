Путин наградил пятерых жителей Иркутской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград. В числе тех, кто их получил, пятеро жителей Иркутской области. Подробнее о них рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Директор Иркутского городского театра народной драмы Михаил Корнев награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». За 35 лет работы он прошел путь от ведущего артиста до руководителя известного в России и за рубежом театра. В 2014 году Иркутским театром народной драмы вместе с известными артистами в Луганской народной республике были организованы концерты «Россия – Новороссия». Написанная и исполненная Михаилом Георгиевичем песня «Город на линии фронта» полюбилась жителям Кировска и стала народным гимном города.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Суханов, который с 2023 года предметно занимается вопросами поддержки подшефного города Кировска ЛНР, участвовал в восстановлении пострадавших территорий, доставлял гуманитарную помощь и письма родных участникам СВО из Иркутской области.

За заслуги в развитии транспортной инфраструктуры Сибири и многолетнюю добросовестную работу медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» награждены представители Восточно-Сибирской железной дороги Владимир Белых и Игорь Орлов.

Владимир Геннадьевич является инспектором по качеству и приемке строительно-монтажных работ. При его непосредственном участии за последние пять лет построены, реконструированы и введены в эксплуатацию многие объекты производственного и социально-бытового назначения. Под руководством Игоря Викторовича коллектив Тайшетского участка пассажирских обустройств выполняет важнейшие задачи, направленные на повышение производительности труда, обеспечение безопасности движения поездов.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Владимиру Зайке, заведующему отделением Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова. За годы работы врач выполнил более 25 тысяч операций. Ежегодно консультирует более 1 тысячи пациентов с тяжелой патологией органа зрения, ведет активную научно-исследовательскую работу.