Бизнесмен в Иркутском районе сжег имущество партнеров на 20 млн рублей

В Иркутской области осудили предпринимателя, которого признали виновным в нескольких преступлениях: вымогательстве, умышленном уничтожении имущества, покушении на убийство ребенка, вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Подробности о деле сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, в 2021 году мужчина вместе с 17-летним племянником поджег несколько автомобилей, дачных домов, а также баню и ангар с катером, принадлежащие его бизнес-партнерам.

Чуть позже вместе с сестрой возле одного из детских садов в поселке Маркова поджег автомобиль, на заднем сидении которого находилась 6-летняя девочка, успевшая после возгорания выбраться из салона.

От действий злоумышленника пострадали двенадцать человек: ущерб оценивается в более чем 20 млн рублей.

Также в период с апреля по сентябрь 2021 года, как установили в суде, фигурант вымогал у бывшего партнера по бизнесу цифровую валюту на сумму более 50 млн рублей, угрожая применением насилия и поджогом имущества.

Преступника приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сестру, которая была соучастницей, отправили на 1,5 года в колонию-поселение.

Кроме того, потерпевшим придется выплатить 13 млн рублей: остальная сумма была возмещена ранее добровольно.