Канализационно-насосную станцию «Нижний бьеф» в Иркутске достроят в этом году

В Иркутске продолжается строительство канализационно-насосной станции «Нижний бьеф» на Верхней Набережной. Объект готов на 40%. Закончить все работы планируется в этом году, сообщает пресс-служба мэрии.

«На данный момент завершено возведение монолитного каркаса здания, ведется устройство кирпичной кладки стен, а также подготовка к отделочным работам и монтажу инженерных сетей. Общая готовность объекта составляет 40 %. Окончание строительства запланировано на ноябрь», – прокомментировал директор МУП «Водоканал» Сергей Ващенко.

Он отметил, что параллельно идет прокладка напорных и безнапорных трубопроводов диаметрами 315, 560 и 600 мм на улицах Ширямова, Верхняя Набережная и Пискунова.

«Реконструкция трубопровода позволит разгрузить самотечные коллекторы в центральной части Иркутска, повысит качество коммунальных услуг и даст технологическую возможность подключения новых объектов к централизованной системе водоотведения», – резюмировал мэр Руслан Болотов.