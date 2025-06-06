Экосбор на упаковку: Минприроды предлагает резкое повышение

Минприроды предложило значительно повысить экологический сбор на упаковку, что вызывает опасения у производителей из-за возможного роста цен на продукты. Минсельхоз 5 июня разослал отраслевым ассоциациям расчеты, согласно которым ставка экологического сбора в 2026 году может увеличиться в 3–18 раз по сравнению с 2025 годом в зависимости от типа упаковки. Минэкономразвития подтвердило получение документа и его рассмотрение, сообщают "Ведомости".

Согласно проекту, новые ставки на большинство групп товаров, сообщает РБК, будут значительно выше утвержденных 1 августа 2024 года базовых ставок на 2026 и 2027 годы. В частности, они составят:

одежда и изделия из текстиля — 89,2 тыс. руб. за тонну (выше ранее запланированных примерно в 4,5 раза);

нефтепродукты — 12,7 тыс. руб. (в три раза);

оборудование и инструменты ручные — 82 тыс. руб. (в 2,5 раза);

батареи и аккумуляторы — 169,8 тыс. руб. (в 3–3,5 раза);

осветительное оборудование — 61,8 тыс. руб. (в пять раз);

различные пластмассовые изделия — 23,8 тыс. руб. (в четыре раза);

различные виды упаковок — от 6,7 тыс. до 89,2 тыс. руб. в зависимости от типа (более чем в четыре раза).

Союз переработчиков пластмасс ранее направлял премьер-министру письмо с критикой проекта постановления о базовых ставках экосбора. В СПП отмечают, что неясно, кто именно подпадает под регулирование — производители полимеров или их клиенты. Вопросы у переработчиков пластмасс вызывает и то, каким образом определены базовые ставки для картона и бумаги, если в тексте проекта отсутствуют затраты на утилизацию данных изделий. Сомневаются компании и в верности расчета операционных и капитальных затрат на обработку и утилизацию отходов, которые одинаковы практически для всех изделий и материалов. В СПП подчеркивают, что экосбор будет взиматься со всех отходов, хотя только часть из них идет на переработку, а остальное — на полигонное захоронение.