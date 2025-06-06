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Закрытие гипермаркетов и рост дискаунтеров: новая тенденция в ритейле

В начале 2025 года в России наблюдалось рекордное сокращение площадей гипермаркетов. Сокращение связано с закрытием сети Selgros и уменьшением числа крупных магазинов "Магнит". В первом квартале площадь гипермаркетов 200 крупнейших ритейлеров сократилась на 99 800 кв. м по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 5,2 млн кв. м. Общее количество магазинов этого формата уменьшилось на 12 до 1019.

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Этот объем закрытых площадей стал рекордным за квартал с 2018 года, когда Infoline начала отслеживать динамику. Последний раз сопоставимые объемы закрытий наблюдались в период пандемии COVID-19 во втором квартале 2020 года. Для сравнения, за весь 2024 год закрылась только одна точка, а общая торговая площадь уменьшилась на 66 000 кв. м.

На фоне этого растет спрос на жесткие дискаунтеры, которые активно развиваются. Крупные ритейлеры, такие как X5 Group, "Магнит" и "Лента", запускают свои сети. В прошлом году доля жестких дискаунтеров превысила 5% от общего объема продаж продуктов.

Независимый аналитик Александр Анфиногенов отмечает, что стереотип о дискаунтерах как о магазинах "для бедных" устаревает. Ценовое предложение и упрощенное убранство залов дискаунтеров не отпугивают покупателей. Маржинальность у дискаунтеров ниже, но за счет меньших накладных расходов и большего трафика они заполняют свою нишу на фоне падения интереса к гипермаркетам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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