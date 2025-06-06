Рынок труда замедляется: что происходит с наймом в 2025 году?

В 2025 году российские компании стали менее активно искать сотрудников, сокращая количество вакансий. Гиперспрос на персонал, наблюдавшийся в 2023–2024 годах, сменился спадом и более обдуманным наймом, как показала статистика сервиса hh.ru. В январе – апреле 2025 года в России было открыто на 15% меньше вакансий по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сильнее всего сократилось количество предложений в сферах «Управление персоналом, тренинги» (-35%), «Автомобильный бизнес» (-25%), «Сельское хозяйство» (-23%), «Транспорт, логистика, перевозки» (-20%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (-20%), «Закупки» (-20%). Портал SuperJob также отмечает снижение числа вакансий на 11% за год, сообщает газета "Ведомости".

«Я бы не обозначал это как перелом на рынке труда. Просто работодатели перешли от найма на новые инвестпроекты к замещению вакансий вследствие текучести кадров», – отметил в апреле этого года на девятом Международном форуме труда в Санкт-Петербурге управляющий директор «Авито работы» Дмитрий Пучков. По его мнению, рынок труда словно нашел новую точку опоры: в ней произошла гармонизация отношений работодателей и соискателей – первые стали более спокойно и продуманно нанимать, вторые начали активнее выходить на рынок, чем они делали это в два предыдущих года. «Ведомости» попросили экспертов поделиться наблюдениями в отношении нового тренда.

Центр ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС подтверждает тенденцию, отмечая, что россияне с осторожностью оценивают свои перспективы на рынке труда, что может свидетельствовать о замедлении роста числа новых вакансий. Доля респондентов, оценивающих риск потери работы как низкий, уменьшилась с 87% в прошлом году до 83% в апреле 2025 года. Аналитики подчёркивают, положение работников на рынке труда начинает ухудшаться по сравнению с ситуацией в 2024 году. Удельный вес работников, которые считали, что найти схожую с текущей работу будет легко или очень легко, снизился с 47–49% в 2024 году до 41% в апреле 2025 года.

Несмотря на это, ситуация с зарплатами остается благополучной: 39% работающих отметили рост доходов за последний год, причем у 30% — более чем на четверть.