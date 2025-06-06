Трамп предупреждает о риске эскалации между Россией и Украиной растет

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность развитием ситуации на Украине, отметив, что взаимные атаки между Россией и Украиной увеличивают риск эскалации. Тем не менее, он остается оптимистичным в отношении возможности урегулирования конфликта. Выступая в Белом доме на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Трамп подчеркнул, что стремится к завершению конфликта, несмотря на недавние новости о предстоящих боях, передаёт РБК.

1 июня российское Минобороны сообщило об атаках Украины на аэродромы в пяти регионах с использованием FPV-дронов. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, но в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание авиационной техники.

Трамп и Путин обсудили эту атаку накануне во время телефонного разговора. По словам американского лидера, российский президент «очень решительно» заявил, что Россия пойдет на ответные действия. «Я говорил ему, что не надо, что нужно остановиться», — прокомментировал Трамп разговор с Путиным.