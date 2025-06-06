Маск требует импичмента Трампа: конфликт набирает обороты

Илон Маск потребовал импичмента президента США Дональда Трампа, предложив, чтобы его место занял вице-президент Джей Ди Вэнс. Это заявление появилось после заочной перепалки между Маском и Трампом, в ходе которой миллиардер заявил, что без его помощи Трамп не переизбрался бы, а Трамп в ответ назвал Маска сумасшедшим, передаёт РБК.

Конфликт между ними начался из-за недовольства Маска кадровыми решениями в NASA и налоговым законопроектом Трампа. В ответ на угрозу лишить госконтрактов Маск заявил о прекращении использования корабля Dragon для доставки экипажей и грузов на МКС.

Процедура импичмента в США может быть применена к президенту, членам правительства и федеральным судьям за измену, взяточничество или другие тяжкие преступления. В истории США импичменту подвергались три президента: Эндрю Джонсон, Билл Клинтон и дважды Трамп, но ни в одном случае обвинения не получили поддержки двух третей сенаторов.