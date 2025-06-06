Российский рынок акций: от позитивного старта к вечерней просадке

Российский рынок акций после позитивного начала пытался развить восходящее движение, несколько раз обновляя дневные вершины. Однако периодически происходили заметные просадки, которые быстро выкупались, но устойчивой позитивной тенденции сформировать не удалось. Тем не менее, индекс МосБиржи завершил основные торги в плюсе, закрывшись 5 июня на уровне 2856 пунктов (+0,7%).

На вечерней сессии произошла очередная просадка, возможно, вызванная заявлением президента США. Он отметил, что если США поймут, что сделки по украинскому урегулированию не удается достичь, Вашингтон может ввести жесткие меры против России и Украины. Трамп заявил, что держит дедлайн по заключению соглашения о перемирии «в голове».

Геополитика продолжает оставаться главным фактором для динамики российского рынка. Участники постепенно вырабатывают иммунитет к противоречивым заявлениям по украинскому конфликту. Если не появятся явные свидетельства серьезных проблем в диалоге, устойчивого снижения не будет, но для уверенного роста нужны четкие позитивные сигналы.

Кроме того, на фондовый рынок влияет ожидания участников по снижению ключевой ставки. Сегодня, 6 июня, пройдет заседание Центрального банка. Есть несколько факторов, указывающих на вероятность понижения ставки:

1. Инфляция продолжает замедляться, и укрепление рубля поддерживает этот тренд.

2. Экономика демонстрирует замедление темпов роста, что видно не только по слабому росту ВВП в первом квартале, но и по данным бизнеса, фиксирующим падение заказов.

3. Даже значительное снижение ставки (до 19% или даже 16%) окажет слабое влияние на кредитование.

4. Банки активно снижают ставки по вкладам.

5. Компании отказываются от выплаты дивидендов из-за финансового стресса, вызванного высокими процентными ставками.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин предложил пари «на десять щелчков» по поводу решения Банка России. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозировал, что регулятор оставит ставку на уровне 21%, но Костин уверен в ее снижении.

«Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики и замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоки, но Банк России анализирует данные глубже, используя большие массивы и интеллектуальные ресурсы. "Сакральное знание" о движении ключевой ставки доступно только экспертам ЦБ», — передал Андрей Костин через пресс-службу РБК, уточнив, что это «пари на десять щелчков».