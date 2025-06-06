Майнинг в Забайкалье и Бурятии: почему запрет откладывается?

Правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики приняла решение отложить на два месяца обсуждение полного запрета майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Бурятии, сообщают "Известия".

Как сообщили в правительстве, во-первых, необходимо оценить выпадающие доходы в электросетевом комплексе, а во-вторых, подготовить нормативную базу по механизму перераспределения высвобождаемой мощности в пользу социально значимых потребителей.

Минэнерго и ФАС совместно с энергетическими компаниями также должны разработать меры для привлечения майнинговой нагрузки в регионы с профицитом электроэнергии.

Все эти вопросы возникли в Иркутской области, которая была в числе первых, где ввели запрет.

Напомним, в Иркутской области первоначально запрет на майнинг действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге региона сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. На сегодняшний день фактическая майнинговая нагрузка в Иркутской области, по словам министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, составляет 1066 МВт, из которых 419 МВт – на севере области, где ещё есть свободная, но уже схлопывающаяся мощность, 647 МВт – на юге региона. В результате запрета майнинга в Иркутской области высвобождено 320 мегаватт электроэнергии. Однако пока эти мощности, как показывает практика, не перераспределяются.

18 апреля представители ИЭСК сообщили, что запрет майнинга привел к потере около 800 миллионов рублей выручки, связанной с тарифами на передачу электроэнергии. «Оценить дополнительные финансовые потери от полного прекращения майнинга в южной части региона крайне сложно», — подчеркнул представитель компании.