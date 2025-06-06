Больше 100 тыс. рублей в месяц без опыта и диплома в Иркутской области. Эксперты назвали вакансии

Чаще всего такой заработок предлагают в сфере доставки. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

За последние 30 дней в Иркутской области было открыто или обновлено 500 вакансий с частичной занятостью, на которые работодатели готовы были рассматривать кандидатов без опыта работы.

Чаще всего подобные условия работодатели предлагают продавцам-консультантам и кассирам (16% от всех вакансий с частичной занятостью, без требований к опыту работы), курьерам (13%), менеджерам по продажам и работе с клиентами, а также уборщикам (по 6%).

Любопытно, что только в 3% вакансий с подработкой и без опыта работы есть отметка о том, что компании готовы рассматривать соискателей от 14 лет.

Наиболее высокие предлагаемые заработные платы традиционно указаны в вакансиях из сферы доставки: например, велокурьерам предлагают от 110,4 тыс. до 111 тыс. рублей за месяц, на руки, но на доходы больше 100 тыс. могут рассчитывать также агент по продаже недвижимости (от 120 тыс. до 560 тыс. рублей за месяц, до вычета налогов) и водитель такси (до 17 руб. рублей за смену, на руки).

Помимо привычных вариантов, иркутяне могут найти и необычные вакансии с подработкой, для трудоустройства на которые понадобится только желание работать, а опыт и диплом вовсе не обязательны. Вот несколько из них: