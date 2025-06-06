Опубликована программа празднования Дня города 7 июня в Иркутске

Администрация Иркутска представила программу празднования Дня города 7 июня 2025 года, обещая жителям незабываемый день, наполненный культурными событиями.
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Областной центр подготовил для горожан насыщенную программу, включающую праздничное мероприятие «Иркутск – город на Ангаре», гала-показ этнической моды, финал вокального конкурса «Голос моего города», а также гала-концерт хореографического конкурса «Иркутск – танцующий город».
Вечером на площади графа Сперанского состоится праздничный концерт «Иркутск – сила в людях», кульминацией станет выступление российской звезды Юлианны Карауловой.
Торжества развернутся на нескольких площадках города:
— площадь Сперанского,
— сквер имени Кирова,
— площадь у памятника императору Александру III,
— бульвар Гагарина.